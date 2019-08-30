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Mersin'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
- Kentte 10 gün süreyle gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma ve stant açma gibi etkinlik yasaklandı
Genel 30.08.2019, 09:16 30.08.2019, 11:35
MERSİN (AA) - Mersin'de, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Yasak kararının, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla alındığı duyuruldu.
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