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Mersin'de kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin kırsal alanında kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Belirlenen adrese giden...

Genel 01.10.2019, 17:01 01.10.2019, 17:27
Mersin'de kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin kırsal alanında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adrese giden ekipler, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında 2 fener, halat, jeneratör, takım çantası, baret, gaz maskesi ve 40 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

#gözaltı #Kaçak Kazı #mersin #operasyon
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