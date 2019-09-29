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Mersin'de orman yangını

- Anamur ilçesinde yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Genel 29.09.2019, 13:52 29.09.2019, 14:30
Mersin'de orman yangını
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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Köprübaşı mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel ile yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan ve ilk belirlemelere göre bir hektarlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

#mersin #orman #yangın
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