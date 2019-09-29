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Mersin'de orman yangını
- Anamur ilçesinde yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Genel 29.09.2019, 13:52 29.09.2019, 14:30
MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.
İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel ile yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan ve ilk belirlemelere göre bir hektarlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
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