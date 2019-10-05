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Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.M.Ç. idaresindeki 01 BC 438 plakalı hafif ticari araç, Alifakı Mahallesi'nde devrildi.Sürücüyle yanındaki F.Ç. ve Ü.Ç. yaralandı.

Genel 05.10.2019, 18:29 05.10.2019, 18:46
Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 01 BC 438 plakalı hafif ticari araç, Alifakı Mahallesi'nde devrildi.

Sürücüyle yanındaki F.Ç. ve Ü.Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#mersin #tarsus #trafik kazası
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