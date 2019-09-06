Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'de yer alan ve milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Yumuktepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları sürüyor.

Tarihi höyükteki kazıları, İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 18 kişilik ekip yürütüyor.

Caneva, çalışmalarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kazının yaklaşık 1 ay daha devam edeceğini, alanda çalışan kişi sayısının 30'a yükseleceğini söyledi.

Kazılarda, arkeologlar ve öğrencilerin yanı sıra hayvan kemikleri ve taşlar konusunda uzman akademisyenlerin de yer alacağını belirten Caneva, "Yumuktepe'de 3 değişik alanda çalışıyoruz. Yüzyıllar boyunca kale olarak kullanılan alanda dönemin askeri ve idari yapısını da anlamaya çalışıyoruz. Burada silah var mıydı, askerlik gibi bir organizasyon söz konusu muydu, bunları araştırıyoruz. Burada toplum, organizasyon yapısı nasıldı bunu anlamak istiyoruz." diye konuştu.

Höyüğün bir tarafında kalkolitik döneme ait yerleşimi incelerken, diğer tarafında da neolitik döneme ait bölümler incelendiğini anlatan Caneva, geçen dönemdeki kazılarda üst üste yerleşme olan en az 5 yapı katının bulunduğunu dile getirdi.

Caneva, Yumuktepe'de açık hava müzesi projesinin de yürütüldüğünü anımsatarak, "Kazı çalışmaları dışında alanda makyajlama çalışmaları da yapıyoruz. Çünkü burada bir açık hava müzesi olması için proje var. Proje yakın zamanda gerçekleşecek gibi. İlk olarak neolitik ve kalkolitik dönemin izlerinin olduğu bölüm, sonrasında da diğer yerler müzeye dahil edilecek" ifadelerini kullandı.

- "Bu kadar uzun süre kullanılmış bir yer yok"

Höyüğün çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Caneva, şunları kaydetti:

"Neolotik dönemden Bizans zamanına kadar kesintisiz bir yerleşim söz konusu. Yumuktepe'de ilk yerleşim, milattan önce 7 binli yıllarda oluşturulmuş. 14. yüzyıla kadar kesintisiz devam ediyor. Türkiye'de veya dünyada daha eski yerleşim yerleri var ama bu kadar uzun süre kullanılmış bir yer yok. Yumuktepe'nin özelliği bu. Bu bizim için çok önemli. Etrafındaki çevre, iklim nasıl değişti, bunun üzerinde durmak çok önem taşıyor."