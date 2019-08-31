Son Dakika
Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu
Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı
DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
Trabzon’da şiddetli yağış hasara yol açtı
Yurtta hava durumu - 31 Ağustos 2019
Okul masrafları kredi başvurularına yönelimi arttırdı
Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damada çifte müebbet talebi
Emekli maaşıyla kendine son model otomobil yaptı
TEM’de kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
Göktürk Gölet’i manzarası ile kendine hayran bırakıyor

Mersin merkezli fuhuş operasyonu

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda ikisi kadın 13 kişi cezaevine gönderildi.

Genel 31.08.2019, 08:08 31.08.2019, 10:42
Mersin merkezli fuhuş operasyonu
banner63

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda ikisi kadın 13 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin, Antalya, Adana, Hatay, Konya, Gaziantep, Aksaray, Bingöl ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçu"ndan 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların adliyeye sevki sırasında bir gazetecinin şüphelilerden A.K'ye "sosyal medya hesabında imam cübbesi giyip, 'Doğru yolu buldum' paylaşımında bulunmasını hatırlatması üzerine A.K, "Bizim suçumuz ve korkumuz yok. Buldum tabii. Her zaman buluyorum" yanıtını verdi.

Zanlılardan A.Ç, A.Z, E.E, A.K, E.T, R.K, M.D, S.K, M.A, A.Ç, J.R, F.N.K. ve S.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklanırken, iki şüpheli de serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında fuhuşa sürüklenen yabancı uyruklu 6 kadın sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonda ayrıca denetlenen otel, bar ve masaj salonlarına 30 bin 106 lira idari para cezası kesildi.

#fuhuş #mersin #operasyon #para cezası #tutuklama
Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@