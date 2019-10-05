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Mersin'de çırçır fabrikasında yangın

- Tarsus ilçesinde çıkan yangında hasar oluştu

Genel 05.10.2019, 18:21
Mersin'de çırçır fabrikasında yangın

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Yenice Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, pamuk balyalarını da tutuşturunca yangın fabrikanın büyük bir kısmına yayıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle hasar oluştu.


#çırçır fabrikası #mersin #tarsus #yangın
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