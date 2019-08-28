Mersin'de "Saklı Şelale" turizme kazandırılıyor
- Erdemli ilçesinde 2 yıl önce keşfedilen şelaleye yürüyüş yolu inşa edildi
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, yeni keşfedildiği için "Saklı Şelale" adı verilen ören yeri, turizme kazandırılıyor.
İlçenin Koramşalı Mahallesi'ndeki bir vadide 2 yıl önce bulunan şelale için Erdemli Belediyesince çalışma başlatıldı.
Belediye ekipleri, görsel şölen sunan ören yerine ulaşımı kolaylaştırmak için vadi içerisinde 100 metre uzunluğunda demir yürüyüş yolu inşa etti.
Şelaleyi turizme kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Tollu, ulaşımı daha da kolaylaştıracak yol çalışması ile otopark ve çevre düzenlemelerinin planlandığını aktardı.
Koramşalı Mahalle Muhtarı Hasan Kurt da yapılan çalışmaları yörenin tanıtımı açısından önemli bulduklarını söyledi.
Bölgede sık sık geziler düzenleyen Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa Sporları Kulübü Başkanı Emre Erçelik de şelaleye daha önce yaşlıların ve çocukların giremediğini belirterek yürüyüş yolundan sonra ulaşımın daha da kolaylaştığını dile getirdi.
Şelaleyi ilk kez gezme fırsatı bulan çok sayıda kişi de bol bol fotoğraf çektirdi.
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