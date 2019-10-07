Mersin'de Suriyeli çocuğa tokat atan zanlı hakkında yakalama kararı
- Sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yer alan ve ev hapsi cezası verilen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan itiraz sonucu şüpheli N.K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır"
MERSİN (AA) - Mersin'de sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve ev hapsi cezası verilen şüpheli hakkında savcılığın itirazı sonucu tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şüpheli N.K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ev hapsi kararına Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildiği anımsatıldı.
Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, ailelerin müdahil olduğu tartışma sırasında N.K. isimli site sakininin, 5 yaşındaki Suriye uyruklu ve Ürdün vatandaşı A.K'ye tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.
Tepki çeken görüntüler üzerine gözaltına alınan N.K. hakkında çıkarıldığı Mersin Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi kararı verilmiş, bu karara Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.
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