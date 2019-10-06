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Mersin'de Suriyeli çocuğun darbedildiği iddiası
- Kavgada darbedilen Ürdün vatandaşı çocuğun, ailesiyle sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığı iddialarının doğru olmadığı bildirildi
Genel 06.10.2019, 15:39
ANKARA (AA) - Mersin'de darbedilen Suriye uyruklu Ürdün vatandaşı çocuğun ailesiyle sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığına yönelik iddiaların doğru olmadığı bildirildi.
Göç İdaresi yetkilileri mağdur aileye gerekli desteğin yapıldığını kaydetti.
Söz konusu iddialarda, darp görüntülerine rağmen çocuğun ailesiyle sınır dışı edileceği öne sürülmüştü.
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