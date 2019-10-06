Mersin'de Suriyeli çocuğun darbedildiği iddiası

ANKARA (AA) - Mersin'de darbedilen Suriye uyruklu Ürdün vatandaşı çocuğun ailesiyle sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığına yönelik iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

yetkililerince, Mersin'in Mezitli ilçesindeki sitede oyun oynayanların tartışmasına dahil olan site sakini N.K'nin, Ürdün vatandaşı çocuğu tokatlaması sonrası ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Göç İdaresi yetkilileri mağdur aileye gerekli desteğin yapıldığını kaydetti.

Söz konusu iddialarda, darp görüntülerine rağmen çocuğun ailesiyle sınır dışı edileceği öne sürülmüştü.