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Mersin'deki cinayetin firari zanlısı Irak'ta yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de 2010 yılında bir barda çıkan tartışma sonucu şarkıcı Sarp Öztürk'ün öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı Irak'ta yakalandı.Alınan bilgiye göre, Öztürk'ün 17 Aralık 2010'da çalıştığı barda...

Genel 29.08.2019, 12:33
Mersin'deki cinayetin firari zanlısı Irak'ta yakalandı
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MERSİN (AA) - Mersin'de 2010 yılında bir barda çıkan tartışma sonucu şarkıcı Sarp Öztürk'ün öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı Irak'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Öztürk'ün 17 Aralık 2010'da çalıştığı barda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan M.B'nin Irak'ta olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmayla bulunduğu yerde yakalanarak Türkiye'ye getirilen zanlı tutuklandı.

Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir barda "Kürtçe şarkı isteme" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada, Sarp Öztürk (38) tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olayda biri gitarist iki kişi de yaralanmıştı.

Olayın şüphelilerinden Ş.P. yakalanıp yargılama sonucu 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, M.B. ise firar etmişti.

#firari zanlı #ırak #mersin #yakalandı
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