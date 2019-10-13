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Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

- Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beraber görev yaptığı meslektaşınca bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol'un cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi

Genel 12.10.2019, 17:35 12.10.2019, 18:04
Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Meslektaşı tarafından öldürülen doktor Kaan Erol son yolculuğuna uğurlandı
Meslektaşı tarafından öldürülen doktor Kaan Erol son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beraber görev yaptığı meslektaşınca bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yavuz Sümter'in 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden 26 yaşındaki Erol için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Baba Metin ve anne Nilay Erol, oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü.

Doktorun cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Erol'un yakınları, çalışma arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

#Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi #Doktor Kaan Erol
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