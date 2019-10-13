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Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
- Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beraber görev yaptığı meslektaşınca bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol'un cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi
Genel 12.10.2019, 17:35 12.10.2019, 18:04
ANKARA (AA) - Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beraber görev yaptığı meslektaşınca bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Yavuz Sümter'in 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden 26 yaşındaki Erol için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Doktorun cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Erol'un yakınları, çalışma arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.
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