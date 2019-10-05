Meteoroloji uyardı yağış gecikmedi

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul’a beklenen yağış geldi.Gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağmur ve rüzgar sebebiyle Bakırköy’de ağaçlar devrilerek yolları kapattı. Esenyurt’ta gece saatlerinde bastıran yağmur nedeniyle bir ayakkabı dükkanını, su bastı. İşyeri sahibi, dükkâna gelerek suları tahliye etmeye çalıştı.Yine aynı ilçede yol çalışmasının yapıldığı sokakta yağmur nedeniyle kayan toprak ticari minibüsün altına girerek askıda kalmasına neden oldu. Araç sahibi öfkelendi.İstanbul’da dün akşam başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak yağmur, sabah da kenti etkisi altına alarak bir çok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.Bazı bölgelerde rögarlar taştı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Maltepe’de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, ağaç itfaiye tarafından testereyle kesildi.Yağış sadece İstanbul’da değil, tüm yurtta etkisini gösterdi. Şiddetli fırtına ve yağış sırasında bir okulun çatısı uçtu. Okul çatısından uçan kiremitler, yağıştan kaçmaya çalışan 2 öğrenciyi kıl payı sıyırdı. Olayda neyse ki yaralananın olmaması.(İHA)