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Meteorolojiden İstanbul için şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Anadolu yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşın uyarıda bulunuldu.
Genel 21.08.2019, 10:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için yeni bir uyarı yapıldı. Genel müdürlükten bu sabah kuvvetli yağmur yağışı başlığıyla yapılan uyarıda” Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul’da aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek. Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor” ifadelerine yer verildi.(İHA)
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