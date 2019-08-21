Son Dakika
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı
İtalya Başbakanı Conte istifa edecek
Borsa ilk yarıda yükseldi - Borsa İstanbul'da Son Dakika Borsa Haberleri
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
Konut satışları Temmuz’da azaldı - Konut satış istatistikleri temmuz 2019
Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Meteorolojiden İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Anadolu yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşın uyarıda bulunuldu.

Genel 21.08.2019, 10:28
Meteorolojiden İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Anadolu yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşın uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için yeni bir uyarı yapıldı. Genel müdürlükten bu sabah kuvvetli yağmur yağışı başlığıyla yapılan uyarıda” Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul’da aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek. Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur
Namaz Vakti 21 Ağustos 2019
İmsak 04:26
Güneş 05:58
Öğle 12:57
İkindi 16:43
Akşam 19:46
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 2 4
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 2 2
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Granada 1 1
10. Villarreal 1 1
11. Real Sociedad 1 1
12. Valencia 1 1
13. Eibar 1 0
14. Real Betis 1 0
15. Barcelona 1 0
16. Getafe 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@