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Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Samsun ve Ordu çevreleriyle, Giresun'dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan...

Genel 05.10.2019, 17:49
Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Samsun ve Ordu çevreleriyle, Giresun'dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevreleriyle, öğle saatlerinden sonra ve akşam Giresun'dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize ve Artvin'in yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Meteoroloji #Meteoroloji Genel Müdürlüğü #sağanak #uyarı
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