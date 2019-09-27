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Meteorolojiden sağanak uyarısı

- Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunda bugün hafif sağanak bekleniyor

Genel 26.09.2019, 08:21 26.09.2019, 08:26
Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunda bugün hafif sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunda hafif sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ile 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #sağanak #uyarı #yağış
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