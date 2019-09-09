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Meteorolojiden sağanak uyarısı

- Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Genel 09.09.2019, 13:03 09.09.2019, 13:09
Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

#Meteoroloji #sağanak
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