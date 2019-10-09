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Metro seferlerine milli maç düzenlemesi
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Cuma akşamı Kadıköy'de oynanacak Türkiye-Arnavutluk maçı dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı
Genel 09.10.2019, 12:51
İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile yapacağı maç dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarında seferler saat 01.30'a kadar uzatıldı.
"Gece Metrosu" projesi kapsamındaki M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü hatlarının 24 saat kesintisiz işletilmesine devam edilecek.
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