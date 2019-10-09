Son Dakika
Yaylalarda 109 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Varank net konuştu: “Tehditler bizim için yok hükmündedir"
109 teröristin etkisiz hale getirildi
Yenimahalle’den Çamlıdereli çocuklara Anıtkabir gezisi
MHP'den Yalçın Doğan'a sert eleştiri
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü'nün seçilmesi kararı Resmi Gazete'de

Metro seferlerine milli maç düzenlemesi

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Cuma akşamı Kadıköy'de oynanacak Türkiye-Arnavutluk maçı dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı

Genel 09.10.2019, 12:51
Metro seferlerine milli maç düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile yapacağı maç dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Metro İstanbul'un işlettiği raylı sistem hatlarında seferler, 11 Ekim Cuma günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Arnavutluk maçı için yeniden düzenlendi.

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarında seferler saat 01.30'a kadar uzatıldı.

"Gece Metrosu" projesi kapsamındaki M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü hatlarının 24 saat kesintisiz işletilmesine devam edilecek.

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi #Metro İstanbul #Milli maç
Yorumlar (0)
18°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@