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Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor

İstanbul’da mesai çıkışında vatandaşların akın ettiği metrobüslerde oluşan kuyruklar kameralara yansıdı.

Genel 11.10.2019, 11:18 11.10.2019, 11:25
Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor

İstanbul’da mesai çıkışında vatandaşların akın ettiği metrobüslerde oluşan kuyruklar kameralara yansıdı.

İstanbul’da metrobüslerde yaşanan yoğunluk devam ediyor. her gün yaklaşık 1 milyon insanın tercih ettiği toplu taşıma aracı metrobüslerdeki yoğunluk sürüyor. Akşam saatlerinde mesai çıkışıyla birlikte yoğunluk oluşan metrobüslerin duraklarda uzun kuyruklar oluşturduğu anlar kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde metrobüslerin duraklara girişlerde uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#istanbul #metrobüs
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