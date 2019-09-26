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Metrobüste depremin ardından yoğunluk oluştu

İstanbul’da 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Cevizlibağ metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Genel 26.09.2019, 16:15
Metrobüste depremin ardından yoğunluk oluştu

İstanbul’da 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Cevizlibağ metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından çok sayıda vatandaş evlerine ve ailelerine ulaşmak için toplu taşıma araçlarına koştu. Deprem sonrası Cevizlibağ metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların metrobüse binmek için ilerlediği, durakta bekleyen çok sayıda vatandaş olduğu görüldü.

“HERKES AİLESİNİ DÜŞÜNÜYOR VEYA KORKUDAN İŞ YERLERİNİ TERK EDEREK GİDİYORLAR”

Depreme bankada yakalandığını ve banka personeliyle birlikte dışarı çıktığını ifade eden bir vatandaş, “Deprem olduktan sonra korkmamak mümkün mü, Herkes ailesini düşünüyor veya korkudan iş yerlerini terk ederek gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ/İHA)
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