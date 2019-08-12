MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partililerle bayramlaştı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programını Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleştirdi. Bahçeli, "Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamlı arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programını Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleştirdi. Bahçeli, "Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamlı arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programını Kurban Bayramı’nın ikinci gününde parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Bahçeli, bayramlaşmaya gelen çocuklarla ayrıca ilgilendi.
Bayram sonrası yaşanacak süreci ve 1 Ekim 2019 tarihinde açılacak TBMM’yi göz önüne alarak değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, Suriye, Irak, Türkiye’deki terör faaliyetleri PKK/PYD’nin bütün hızıyla dış destek sağlamak suretiyle terör devleti kurma istekleri, göz önünde bulundurulmalı ve Türkiye’de daha 1 yıl 1 ay 9 günü bulmamış bir sistemi suçlayarak Türkiye’yi yeni kaoslara sürüklemek, siyasi partilerin anlayışı, zihniyeti ve demokratik etiğiyle bağdaşmamaktadır. MHP, önümüzdeki günlerde, bu tarihi gerçekler ışığında yeterli dersleri çıkartarak 71 yılda sağlanamamış bir istikrarsızlığı, şimdi ’1 senenin içerisinde sağlanamıyor’ iddiası ile 71 yılı arzulamak, geriye dönüşü istemek ülkemiz için en büyük tehdit ve tehlike olacaktır" diye konuştu.
"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN DEVAMLI ARKASINDA OLDUĞUMUZU İFADE ETMEK İSTİYORUM"
MHP olarak Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduklarını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamlı arkasında olduklarını anlatan Bahçeli, "Türkiye’de önce istikrarın sağlanması, sonra toplumsal normalleşme ve köklü bir demokratikleşme sürecini ortaya koyarak Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamlı arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.(Mevlüt Hasgül - Fatih Erdoğan/İHA)
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