Son Dakika
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
GÜNCELLEME - Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı tutuklandı
Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü
ESA ve SpaceX uyduları çarpışmanın eşiğinden döndü
Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Karmod, Bahreyn’de 3 ayrı şantiye bina projesini tamamladı
Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
"CNR Food İstanbul" kapılarını açtı
İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu

Midilli'de polis ile mülteciler arasında arbede

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'daki mülteci kampında gösteri yapan mülteciler ve polis arasında arbede yaşandı. Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, aralarında refakatsiz çocukların da bulunduğu yaklaşık...

Genel 04.09.2019, 16:30 04.09.2019, 17:36
Midilli'de polis ile mülteciler arasında arbede
banner63

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'daki mülteci kampında gösteri yapan mülteciler ve polis arasında arbede yaşandı.

Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, aralarında refakatsiz çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 mülteci, kötü şartlarıyla bilinen Moria Kampı'ndan taşınmak için gösteri düzenledi.

Gösterisi sırasında polis ile mülteciler arasında arbede yaşandı.

Çevik kuvvet ekipleri, mültecilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Ada'dan ayrılmak için gösteri yapan refakatsiz çocuklardan bazılarının polise saldırdığı ve bu yüzden göz yaşartıcı gaz kullanıldığı iddia edildi.

- Göçmenler zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor

Yunanistan'ın Ege adalarında tutulan yaklaşık 25 bin kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

Toplam 3 bin kapasitesi bulunan Moria Kampı'nda ise yaklaşık 10 bin göçmenin yetersiz yer sebebiyle kampın çevresinde uygun olmayan koşullarda kaldığı belirtiliyor.

UNICEF, söz konusu kamplardaki yaklaşık bin 100 refakatsiz çocuğun uygun yerlere taşınması çağrısında bulunmuştu.

Yunanistan hükümeti, kalabalığı azaltmak için özellikle korumasız durumda olan bin 500 göçmeni Midilli'den ülkenin kuzeyinde bazı kamplara sevk etmişti.

- AB'den taahhütleri yerine getirmesi bekleniyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i Bakanlığa çağırarak, Türkiye-AB göçmen mutabakatını anımsatmış ve son dönemde göçmen sayısında yaşandığı iddia edilen artıştan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirmişti.

Yunan Dışişleri ve Savunma Konseyi (KYSEA) de göçmen sorunuyla mücadele için, iltica ve iade süreçlerini hızlandırma ve sınırları daha sıkı korumaya yönelik kararlar almıştı.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye, göçmen mutabakatına bağlılığını devam ettirirken, AB'den aynı bağlılığı gösterip mutabakat kapsamında verilen taahhütleri yerine getirmesini bekliyor.

- Ege'de geçişi engellenen göçmen sayısında 6 kat artış

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre, sadece ağustos ayında 8 bin 422 düzensiz göçmenin Ege Denizi'nden geçişi engellendi. Geçen yılın aynı ayında ise bu sayı bin 484 olarak gerçekleşmişti.

Ayrıca haziran ve temmuz aylarında geçişi engellenen düzensiz göçmen sayısında önemli oranda artış gerçekleşti.

#göçmen #Midilli #mülteci #yunanistan
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@