Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'da
- Bakan Selçuk, bazı okulları ziyaret edip kentteki öğretmenlerle buluştu
Genel 27.09.2019, 15:26
ADIYAMAN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'daki öğretmenlerle bir araya geldi.
Atölyeleri gezen ve okulda incelemede bulunan Selçuk, Dumlupınar İlkokulu'nu da ziyaret etti.
Daha sonra Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'na geçen Selçuk, basına kapalı olarak gerçekleştirilen "Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları" adlı etkinlikte kentte görev yapan eğitimcilerle bir araya geldi.
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