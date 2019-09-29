Milli savaş gemisi "Kınalıada" Deniz Kuvvetlerine teslim edildi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, MİLGEM projesi kapsamında üretilen 4. ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514) Deniz Kuvvetlerine teslim edilerek göreve başladı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, MİLGEM projesi kapsamında üretilen 4. ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.
Tuzla'daki İstanbul Tersane Komutanlığında, Savunma Sanayii İcra Kurulu'nun 2004'teki kararının ardından yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM projesi kapsamında yapılan TCG Kınalıada korvetinin teslimi, Pakistan MİLGEM korvet projesinin ilk gemisinin sac kesimi amacıyla tören düzenlendi.
Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Zafar Mahmood Abbasi, Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılanırken, Erdoğan askerleri "Merhaba Bahriyeli. Nasılsınız?" diyerek selamladı.
Pakistan milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunması ve protokol konuşmalarıyla başlayan törende, MİLGEM, Kınalıada korveti ve Pakistan MİLGEM korvet projesi hakkında bilgi verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından kask, kaynakçı eldiveni ve gözlük takarak, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Zafar Mahmood Abbasi ile birlikte Pakistan MİLGEM korvet projesi 1. gemisinin ilk kaynağını yaptı.
Törenin ardından TCG Kınalıada personeli gemideki yerini alarak göreve başladı.
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