Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, "Günümüzde, modern gemilere sahip olan bahriyeliler değil, bunları inşa edebilme kabiliyetinde olanlar denizlerdeki mücadelede caydırıcılık sağlayabilmektedir. Milli Savunma Sanayimiz bugün geldiği aşamada, ihtiyaç duyduğumuz gemileri yerli ve milli olarak üretip, idamesini ve modernizasyonunu yapabilecek insan gücüne ve teknolojik kabiliyete kavuşmuştur." dedi.

Oramiral Özbal, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreninde yaptığı konuşmada, tüm dünya ülkelerinin denizlerdeki hak ve menfaat sağlama mücadelesinin giderek artan yoğunlukta sürdüğünü söyledi.

Ülkenin jeostratejik ve jeopolitik önemi göz önüne alındığında, denizlerdeki bu mücadelede Türkiye'nin menfaatlerini ve haklarını koruyabilmek için, her zaman göreve hazır, modern, vurucu gücü ve eğitim seviyesi yüksek, etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz kuvvetini tesis ve idame etmenin asıl hedef olduğunu dile getiren Özbal, şöyle devam etti:

"Günümüzde, modern gemilere sahip olan bahriyeliler değil, bunları inşa edebilme kabiliyetinde olanlar denizlerdeki mücadelede caydırıcılık sağlayabilmektedir. Milli Savunma Sanayimiz bugün geldiği aşamada, ihtiyaç duyduğumuz gemileri yerli ve milli olarak üretip, idamesini ve modernizasyonunu yapabilecek insan gücüne ve teknolojik kabiliyete kavuşmuştur. Bu imkan ve kabiliyet, etkin, caydırıcı ve saygın bir Deniz Kuvvetini tesis ve idame etmede bizlere güç ve güven vermektedir. Milli Savunma Sanayimizin en önemli başarılarından biri olan MİLGEM projesi başlangıcı 1990'lı yıllara dayanan, bir teknolojik atılım ve uluslararası alanda model olmayı hak eden bir projedir. Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Deniz Kuvvetlerini güçlendirmek üzere MİLGEM projesini tercih etmesi bizler için de ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Türk Deniz Kuvvetleri olarak MİLGEM korvetlerinin kullanımından elde ettiğimiz tecrübe ve bilgi birikimini Pakistan Deniz Kuvvetleri ile paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim."

MİLGEM projesinin ilk üç gemisinin 2011 yılında donanmaya katılmaya başladığını ve bu tarihten itibaren Türk bayrağını tüm dünya denizlerinde gururla dalgalandırdığını kaydeden Özbal, "Tevdi edilen her türlü milli ve uluslararası görevi başarıyla yerine getiren korvetlerimiz, yabancı askeri otoritelerin de beğenisini kazanmıştır. Bugün hizmete girecek TCG Kınalıada ile sayısı dörde ulaşan MİLGEM sınıfı korvetler, filotilla düzeyinde birlik olmaya ve sancak almaya hak kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Tatbikat ve harekat faaliyetlerinden elde edilen tecrübeleri silah ve sistemlerin geliştirilmesi için savunma sanayi ile paylaştıklarını da vurgulayan Özbal, şunları kaydetti:

"Geliştirilen silah ve sistemler TCG Kınalıada'da kullanılmıştır. Bu yeni imkan ve kabiliyetlerin en önemlileri Atmaca Güdümlü Mermisi ve Advent olarak adlandırdığımız Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemidir. Türk Savunma Sanayi'nin geldiği üstün seviyenin en güzel örneklerinden biri olan ve dünyadaki emsallerine göre üstün özelliklere sahip Atmaca Güdümlü Mermisi ilk defa TCG Kınalıada da kullanılacak ve müteakip tüm muharip gemilerimizde ana silah sistemi olarak yer alacaktır. Atmaca güdümlü mermisi taktik anlamda bir kuvvet çarpanı olması yanında, dışa bağımlılığı bitiren ve çok önemli ekonomik kazanımları da beraberinde getiren bir gelişmedir. Advent Sistemi sayesinde ise harekat alanındaki gemilerin silah ve sensörleri birbirini destekleyecek şekilde kullanılabilecektir. Link-22 data link yeteneği de ilk defa bu korvetimizle kazanılmış olacaktır. Yerli ve milli olarak geliştirilen torpido karıştırma ve aldatma sistemi ile öncekilerden daha iyi özelliklere sahip yeni bir Elektro Optik Dayrektör TCG Kınalıada'ya ilave imkan ve kabiliyetler sağlayacaktır."

MİLGEM projesinden alınan ivme ile daha gelişmiş sistemlere sahip, daha zor görevleri yerine getirebilecek olan "İstanbul" sınıfı fırkateyn, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Milli Denizaltı MİLDEN gibi önemli harp gemisi projelerinin de başarıyla tamamlanacağına olan inancını dile getiren Özbal, "Bugün yaşadığımız gurura vesile olan ve Deniz Kuvvetlerimizin 21. yüzyıldaki yerini sağlamlaştıracak projelerin hayata geçirilmesine önderlik gösteren ve himayelerini bizden esirgemeyen zat-ı devletlerine şükranlarımı arz ediyorum." dedi.



















