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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genel 21.08.2019, 21:49 21.08.2019, 21:58
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentiler ifade edilerek söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

Görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla Askeri Heyetlerin en kısa zamanda Ankara’da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#telefon #abd #ABD Savunma Bakanı Mark Esper #Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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