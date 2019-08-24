Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın 3’üncü yılını andı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 3’üncü yıl dönümünde paylaşımlarda bulunarak, harekatta 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DAEŞ’lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 3’üncü yıl dönümünde paylaşımlarda bulunarak, harekatta 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DAEŞ’lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Terör örgütlerinin tehdidini bertaraf etmek, sınırlarımızın güvenliği ile bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek maksadıyla başarıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 3’üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Fırat Kalkanı Harekâtı’nı icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri; DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse savaşan tek ordu oldu. Kahraman Mehmetçiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdi. Dabık’ta kıyamet savaşı yaşanacağını söyleyerek kendine kutsiyet addeden ve örgüte militan toplayan DEAŞ; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dabık’ı kontrol almasıyla dağılmaya başladı. Yerlerinden edilmiş Suriye halkının yeniden güven içinde evlerine dönmeleri sağlandı."(İHA)
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