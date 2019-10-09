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Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

Milli Savunma Bakanlığı: "ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren harekata ilişkin bilgilendirildi"

Genel 09.10.2019, 17:34 09.10.2019, 17:38
Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerinin saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildiği duyuruldu.

MSB'nin Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Milli Savunma Bakanlığı #msb #NATO
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