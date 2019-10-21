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Milli Savunma Bakanlığı'ndan acı haber

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

Genel 21.10.2019, 09:01 21.10.2019, 09:28
Milli Savunma Bakanlığı'ndan acı haber

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#şehit #acı haber #Milli Savunma Bakanlığı
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