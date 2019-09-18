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Milli Savunma Bakanlığı Türk Yıldızları’nın kokpit görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST’in ikinci gününde gösteri yapan Türk Yıldızları’nın kokpit görüntülerini paylaştı.
Genel 18.09.2019, 20:45 18.09.2019, 23:02
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST’in ikinci gününde gösteri yapan Türk Yıldızları’nın kokpit görüntülerini paylaştı.
(İHA)
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|5
|5
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|5
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|5
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|4
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|4
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|4
|4
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|4
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|4
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|4
|4
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|1
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