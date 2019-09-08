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Milli Savunma Bakanlığından ’ABD ile ortak devriye’ açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda ABD ile yapılan ortak devriyeye ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edileceği bildirildi.

Genel 08.09.2019, 15:41 08.09.2019, 16:17
Milli Savunma Bakanlığından ’ABD ile ortak devriye’ açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda ABD ile yapılan ortak devriyeye ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyi Fırat’ın doğusunda teröristlere ait barınak, sığınak ve tahkimatın imha edilmesi, ellerindeki ağır silahların toplanması, teröristlerin bölgeden çekilmesi ve sonrasında Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını sağlamak maksadıyla ortak faaliyetler planlandığı şekilde gecikmeye meydan vermeden sürmektedir. 5-7 Ağustos tarihlerinde ABD heyetiyle varılan mutabakat çerçevesinde Güvenli Bölgenin tesisine, belirlenen takvim çerçevesinde planlandığı gibi devam edilmektedir.

Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisine yönelik olarak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Şanlıurfa Akçakale’de 12 Ağustos 2019 tarihinde faaliyete geçmiş, 14 Ağustos 2019’da İHA keşif uçuşları başlamıştır. 21 Ağustos tarihinden itibaren Güvenli Bölge Birinci Aşama faaliyetlerine geçilerek 24 ve 29 Ağustos ile 5 Eylül tarihlerinde müşterek hava keşif faaliyeti icra edilmiştir. Planlanan takvime uygun olarak, TSK ve ABD personeli, kara araçları, helikopter ve İHA’ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine bugün saat 09.17’de Akçakale’nin güneyinde, Suriye tarafında başlanmış ve planlandığı gibi faaliyet 12.51’de sona ermiştir.

Güvenli Bölgenin tesisine yönelik faaliyetlerin dikkat ve hassasiyetle denetlenmesi, arazideki uygulamaların yerinde görülmesi ve takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir. Suriye’nin kuzeyi Fırat’ın doğusunda teröristlere ait barınak, sığınak ve tahkimatın imha edilmesi, ellerindeki ağır silahların toplanması, teröristlerin bölgeden çekilmesi ve sonrasında Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını sağlamak maksadıyla ortak faaliyetler planlandığı şekilde gecikmeye meydan vermeden sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

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