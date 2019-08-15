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Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretinden sonra harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordinelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya intikal edecek" denildi.
Genel 15.08.2019, 09:42
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