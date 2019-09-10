Milli Savunma Bakanlığından kara devriyesi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu, servis edilen görsellerin birleşik kara devriyesi ile ilgisinin olmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 8 Eylül 2019 tarihinde yapılan ilk birleşik kara devriyesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve fotoğraflara ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur. Söz konusu haberlerde yer alan birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, daha önce uluslararası bir haber ajansı tarafından servis edilen görsellerin birleşik kara devriyesi ile bir ilgisi yoktur.”

(İHA)