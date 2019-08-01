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Milli Savunma Bakanlığından "Kıbrıs" Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımladı.

Genel 01.08.2019, 11:41 01.08.2019, 11:49
Milli Savunma Bakanlığından "Kıbrıs" Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya üzerimden yayımladığı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü Kutlu olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan kahraman silah arkadaşlarımızı tebrik eder, görevlerinde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

(Mevlüt Hasgül /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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