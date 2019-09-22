Milli sporcular 11 madalya ile yurda dündü
İsveç’te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda, 4’ü altın olmak üzere toplamda 11 madalya kazanan Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları yurda döndü.
İsveç’te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda, 4’ü altın olmak üzere toplamda 11 madalya kazanan Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları yurda döndü.
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda 11 madalya kazanan Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla İstanbul’a geldi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan şampiyonda sporcular 4 altın, 4 gümüş ve üç bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı.
HEDEFİMİZ TOKYO PARALİMPİK OYUNLARINA DAHA FAZLA SPORCU GÖNDEREBİLMEK”
“2020 ÖNCESİ AVRUPA’YA GÜZEL BİR GÖZDAĞI VERMİŞ OLDUK”
Hem bireyselde hem de takım halinde altın madalyaya ulaşma başarısı elde eden Abdullah Öztürk, “Bir nevi 2020 Tokyo paralimpik oyunları öncesi son ciddi hazırlık sınavımızdı. Şampiyonaya çok ciddi hazırlandık. Yaklaşık 5-6 aylık bir süreçten geçtik. Yoğun kamplarımız oldu ve 3-4 tane uluslararası turnuvamız oldu. 2020 öncesi Avrupa’ya güzel bir gözdağı vermiş olduk. Ben de hem ferdi müsabakada hem de takım olarak iki altın madalya kazandım. Şuanda Tokyo vizesi de aldım. Bundan sonrasında ise 2020’de madalya almak üzere çalışacağım” ifadelerine yer verdi.
“HEDEFİMİZ 2020 TOKYO, ONUN İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”
Neslihan Kavas, “9’üncü klasta yarışıyorum. Takımın en eskilerinden biriyim. 2003 yılından beri Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli takımındayım. Kota veren bir turnuva olan Avrupa Şampiyonası’ndan geliyoruz. Ferdilerde bronz madalya takımlarda da son paralimpik oyunlar şampiyonu Polonya’yı yenerek altın madalya kazandık. Genç ve istikrarlı bir takımız. Bunu da tekrar göstermiş olduk. Şimdi de hedefimiz 2020 Tokyo, onun için mücadele ediyoruz” dedi.(İHA)
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