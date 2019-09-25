Mimar Sinan'ın Selimiye'deki tekniği AB Komiseri'ni şaşırttı

EDİRNE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Ulaştırma ve Hareketlilik Komiseri Violetta Bulc, Selimiye Camisi'nin mimarisine ve özelliklerine hayran kaldı.

Edirne'ye temel atma töreni için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komiseri Violetta Bulc, kentin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret etti.

Bakan Turhan, AB Komiseri Bulc, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Temel Atma Töreni sonrası II. Bayezid Külliyesi içerisindeki Sağlık Müzesi'ni gezdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dönemin sağlık çalışmaları ve tedavi yöntemlerinin sunum ve canlandırmalarla anlatıldığı, devrin şifası olarak kullanılan su sesi, müzik ve koku yönteminin hala yaşatıldığı müze hakkında bilgi verdi.

Ardından heyet, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ni ziyaret etti.

Caminin ses sisteminin anlatılması sırasında cami imamı Alpcan Çelik'in okuduğu ezanın camide yankılanması ve yapımı sırasında caminin alttan ısıtma sistemiyle donatıldığı bilgisi, Bulc'u şaşırttı.

"Gerçekten mi?" diye sorarak Mimar Sinan'ın tekniği hakkında bilgi alan Bulc, anı defterini imzaladı.

Bulc'u uğurlayan Bakan Turhan, daha sonra Edirne Valisi Ekrem Canalp'i Valilikte ziyaret etti.