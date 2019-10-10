Minik tekvandoculardan Mehmetçiğe destek
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eğitim gören minik tekvandocular, Suriye’de terör örgütleri ile mücadele eden Kahraman Mehmetçiğe “Her şey vatan için ve Her Türk asker doğar” diyerek çizdikleri katalar ile destek verdi.
Genel 10.10.2019, 15:43
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eğitim gören minik tekvandocular, Suriye’de terör örgütleri ile mücadele eden Kahraman Mehmetçiğe “Her şey vatan için ve Her Türk asker doğar” diyerek çizdikleri katalar ile destek verdi.
Minik sporcuların anlamlı hareketlerinin gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Şener Söğüt, kuşak sınavlarında başarılı olan sporculara diplomalarını verdi. Diploma takdiminde sporculara seslenen Başkan Söğüt, “Sizlerden başarı bekliyorum” dedi. Çocuklar için hazırladıkları modern salonlarda 14 branşta 15 bin kişiye eğitim verdiklerini belirten Başkan Söğüt, “Destek bizden, başarı sizlerden. Sağlıklı bir yaşam ve sosyal anlamda sizlere büyük katkısı olacaktır” dedi.(Mustafa Taşören/İHA)
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