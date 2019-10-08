Mısır'da gözaltındaki 200 gösterici hakkında tahliye kararı
- Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan eylemcilerden 200'ünün serbest bırakılmasına karar verildi
KAHİRE (AA) - Mısır'da geçen ay Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 200 kişi hakkında tahliye kararı çıktı.
Göstericilerin avukatlarından Mustafa ed-Demiri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Güvenlik Savcılığının 1338/2019 numaralı soruşturmada 200 göstericinin mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakılmasına karar verdiğini aktardı.
Demiri, haklarında tahliye kararı çıkan 200 kişinin adını da yayımladı.
Devlet Güvenlik Savcılığı ve diğer Mısır makamlarından ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
- Ne olmuştu?
İspanya'da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali, sosyal medya üzerinden eylül başından itibaren yayımlamaya başladığı videolarda yönetimi yolsuzlukla suçlamış ve iddiaları kısa sürede Mısır kamuoyunda karşılık bulmuştu.
Takipçi sayısı hızla artan Ali, 16 Eylül'de sosyal medya üzerinden başlattığı "Sisi bu kadar yeter" etiketiyle halkı eyleme çağırmıştı.
Ali'nin çağrısı üzerine 20 Eylül Cuma akşamı harekete geçen eylemci gruplar, 2013'ten sonra ilk kez Tahrir Meydanı'na çıkmıştı. Gösterilere müdahale eden polis, yaklaşık bin protestocuyu gözaltına almıştı.
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