Mısırlı genç kız Türk Büyükelçiliği makamını "temsili olarak" devraldı

KAHİRE (AA) - Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" münasebetiyle temsili olarak "makam devri" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Türk Büyükelçiliğini ziyaret eden 16 yaşındaki Mısırlı Necla Feti, Türkiye’nin Mısır Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur’un makamını geçici bir süre devraldı.

AA muhabirine konuşan Türkiye’nin Mısır Maslahatgüzarı Eruygur, Dünya Kız Çocukları günü münasebetiyle etkinlik düzenlemek ve kız çocuklarının liderlik vasıflarının geliştirilmesine katkı sağlamaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Medyanın kadının rolüne ağırlık vererek onlar için hedef ve yetenekleri yönünde iyi bir imaj çizilmesine önem vermesi gerektiğini kaydeden Eruygur, kadın ve çocukların hakları konusunda adaletli bir dünya temenni ettiklerini kaydetti.

Temsili "makam devri" kapsamında geçici bir süre maslahatgüzarlık makamına geçen Feti de Türk Büyükelçiliğini ziyaret ettiği birkaç saat içinde çok şey öğrendiğini söyledi.

Feti, şöyle devam etti:

"Böyle bir makama oturmaktan dolayı gurur duyuyorum. Buradan Mısır içi ve dışında yaşayan bütün kız çocuklarına seslenmek ve hayal ettikleri makama bir gün çıkabilecekleri mesajını vermek istiyorum. Seni kimse durduramaz. Şartlarım çok zor başaramam deme istersen başarırsın."

Mısır'da geçen yıl başka bir temayla tertiplenen etkinliğe Türkiye Büyükelçiliği ve diğer ülke büyükelçilikleri tarafından katılım sağlanmıştı.

11 Ekim, Türkiye, Kanada ve Peru’nun 2012 yılında BM nezdinde yürüttüğü girişimlerle "Dünya Kız Çocukları Günü" ilan edilmişti.