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Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı

KAHİRE (AA) - Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah ile avukatlarından Muhammed el-Bakir hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi Muna Seyf, Facebook...

Genel 30.09.2019, 04:47
Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı

KAHİRE (AA) - Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah ile avukatlarından Muhammed el-Bakir hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi Muna Seyf, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, başsavcılığın, dün gözaltına alınan abisi hakkında yeni bir davada 15 gün tutuklama kararı çıkardığını ifade etti.

Avukat Şuruk Selam da Facebook hesabından, Devlet Güvenlik Savcılığının avukat Bakir'in aynı davada tutuklanmasına karar verdiğini belirtti.

Savcılığın Abdulfettah ile Bakir'i "yalan haber yaymak ve örgüte üye olmakla" suçladığı kaydedildi.

Abdulfettah dün adli kontrol için gittiği polis merkezinde gözaltına alınmıştı.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından 5 yıl adli kontrol şartıyla mart ayında tahliye edilmişti.

Mısır yasalarına göre adli kontrol, ikamet ettiği bölgedeki polis karakolunda bazı geceler 5-6 saat gecelemek şeklinde uygulanıyor.


#Ala Abdulfettah #Mısırlı muhalif
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