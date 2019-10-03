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Mitag tayfunu Güney Kore'de 7 can aldı

Güney Kore'nin güney ve doğu kesimlerini etkisi altına alan Mitag tayfununda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Genel 03.10.2019, 12:23 03.10.2019, 15:10
Mitag tayfunu Güney Kore'de 7 can aldı
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ANKARA (AA) - Güney Kore'nin güney ve doğu kesimlerini etkisi altına alan Mitag tayfununda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap ajansının haberine göre, yetkililer, şiddetli yağış ve güçlü rüzgarları beraberinde getiren Mitag tayfununun yol açtığı afet ve kazalarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin yaralı ve kayıp olduğunu belirtti.

Busan kentinde meydana gelen toprak kaymasında aynı aileden 3 kişinin enkaz altında kaldığının sanıldığını belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de kaydedildi.

Ülkenin güneydeki Jeju adasında ve diğer güney bölgelerde tayfundan etkilenen yerlerde 1500'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktaran yetkililer, tayfun nedeniyle ülkede 44 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını ancak bunlardan yüzde 82'sine yeniden elektrik verilmeye başlandığını ifade etti.

Bonghwa bölgesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir gezi treni raydan çıkarken, aşırı yağışlar nedeniyle bazı caddeler ise ulaşıma kapandı.

Gangneung şehrinde yaşanan selde bir ana yolun su altında kaldığını gösteren bir fotoğraf paylaşılırken, tayfun nedeniyle 83 yolcu vapuru seferinin ertelendiği bilgisi verildi.

Mitag tayfununun, hafta başında Tayvan'ın kuzeydoğusundaki kentlerde etkili olduğu güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağışlar nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken, resmi daireler kapatılmış, çok sayıda uçuş da iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Güney Kore #Mitag tayfunu
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