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Mitiga Havalimanı'ndan uçuşlar durduruldu

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'ndan uçuşların durdurularak Mistrata Havalimanı'na kaydırıldığı bildirildi.

Genel 01.09.2019, 17:17 01.09.2019, 19:29
Mitiga Havalimanı'ndan uçuşlar durduruldu

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'ndan uçuşların durdurularak Mistrata Havalimanı'na kaydırıldığı bildirildi.

Libya Havayollarından yapılan açıklamada, Mitiga Havalimanı'ndan uçuşların durdurulduğu ve tüm uçuşların Misrata'dan sürdürüleceği belirtildi.

Libya merkezli el-Burak Havayolları da Mitiga'dan tüm uçuşların Misrata 'ya alındığını açıkladı.

Libya Havayolları, dün akşam Hafter'e bağlı güçlerin Mitiga Havalimanı'na roket saldırısında bulunduğunu ve rokete ait farklı boyutlardaki şarapnel parçalarının yolcu uçağına isabet ettiği duyurmuştu.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise olayda 3'ü hacı 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

#libya #Mitiga Uluslararası Havalimanı
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