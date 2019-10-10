Mogherini ve Borrell'den "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
- Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "Suriye’deki Türk askeri harekatının sona ermesini istiyoruz" - "Şu anda, uluslararası kuruluşların yerlerinden edilmiş kişilere yaptığı yardımı askeri hareketlerle bağdaştırırsak bir hata yaparız"
MADRİD (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na son verilmesi çağrısında bulundu.
Mogherini, Akdeniz için Birlik (UpM) kurumunun Barselona'da düzenlediği 4. Bölgesel Forum'un kapanışındaki basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorulara cevap verdi.
"Suriye’deki Türk askeri harekatının sona ermesini istiyoruz." diyen Mogherini, askeri harekatın "mülteci yardımına bağlanmaması gerektiğini" savundu.
Mogherini, "Şu anda, uluslararası kuruluşların yerlerinden edilmiş kişilere yaptığı yardımı, askeri hareketlerle bağdaştırırsak bir hata yaparız. AB, Suriyeli mültecilere yardım etmek için Türk yetkilileri finanse etmiyor, uluslararası kuruluşları finanse ediyor." dedi.
Borrell, "Suriye'deki sorun top atışlarıyla çözülmez. Cenevre'de Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan diyalog sürecinin devamını savunmak gerekiyor." diye konuştu.
Borrell, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı İspanya'nın Adana'da konuşlanan Patriot füze savunma sistemiyle ilgili yeni bir karar alıp almayacağıyla ilgili soruya ise İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek yanıt verdi.
Robles, İspanya'nın Adana'daki Patriot füze savunma sistemi misyonunun geleceğine ilişkin kararın NATO içinde analiz edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünyadaki barış misyonları içindeyiz ve bu nedenle askeri bir tırmanışa yol açabilecek bir risk varsa, bu konuyu NATO'da gündeme getiririz." demişti.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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