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Mor tarlalar 750 bin turist ağırladı
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Mor tarlalar 750 bin turist ağırladı

- Isparta'nın Keçiborlu ilçesinin Kuyucak köyünde bulunan ve son yıllarda hakim mor renk ve güzelliğiyle ünlenen lavanta tarlaları, üç ayda 750 bin turisti ağırladı

Genel 23.09.2019, 23:08 23.09.2019, 23:54
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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki lavanta tarlaları üç ayda 750 bin turisti misafir etti.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, sona eren lavanta sezonunun kente ve lavanta tarlalarıyla ünlü Kuyucak köyüne büyük katkı sağladığı belirtildi. Köyün son dönemlerde lavantanın merkezi haline geldiği ve yüz binlerce insanın ilgisini çektiği aktarılan açıklamada, Kuyucak köyüne bu yıl lavanta sezonunda yaklaşık 750 bin ziyaretçinin geldiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçen yıl 250 bin olan ziyaretçi sayısı neredeyse 3 katına çıkarak 750 bin kişiye ulaştı. Sezonun bitmiş olmasına rağmen Kuyucak'ı görmeye gelen misafirler için halen lavanta ürünlerinin satıldığı birkaç stant bulmak mümkün. Çitçiler ise lavanta bahçelerini traktörle sürerek şimdiden gelecek sezon için bahçelerinin bakımlarını yapmaya başladılar."

#ziyaretçi #Lavanta #Kuyucak #ısparta
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