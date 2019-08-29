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Moro'nun resmi logosu kabul edildi

- Yeşil renkli zemin üzerinde sarı hilal ve yıldızın yer aldığı logoyu çevreleyen yazıda İngilizce "Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi 2019" yazıyor

Genel 29.08.2019, 15:18
Moro'nun resmi logosu kabul edildi
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ANKARA (AA) - Filipinler'in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının geleceğini şekillendiren tarihi referandumların ardından kurulan Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesinin (BARMM) resmi logosu bölge meclisinde onaylanarak kabul edildi.

Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi hükümetinin internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, BARMM'ın resmi logosu, bölge meclisinin bugünkü oturumunda kabul edilerek yasalaştı.

55 milletvekilinin katıldığı toplantıda, resmi logo 6 "çekimser" oya karşı 49 "evet" oyu ile kabul edildi.

Moro'nun yeni logosu, internet sitesinden paylaşıldı.

Yeşil renkli zemin üzerinde sarı hilal ve yıldızın yer aldığı logoyu çevreleyen yazıda İngilizce "Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi 2019" yazıyor.

Logo üzerindeki halatın Bangsamoro halkı ile Moro olmayan halkların birliğini, halatın iç kısmındaki hafif kırmızı çizginin şehit düşen Moro mücahitlerinin kanını, hilalin ise Moroların hür iradesi için sürdürülen prensipleri ve yıldızın yönlerinin de BARMM şehir ve kasabalarını kapsadığı bildirildi.




#Bangsamoro #BARMM #Lanang Ali #logo #Moro
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