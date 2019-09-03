Son Dakika
Dev salatalık görenleri şaşkına çeviriyor
676 terörist etkisiz hale getirildi
Akar’dan güvenli bölge açıklaması
Dronelar için yeşil alanlar artacak
Hastane bahçesinde tekmeli sopalı kavga kamerada
Şok uygulamada cephanelik ele geçirildi
500 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu
2 kadın terörist ikna edilerek teslim oldu
Fatih’te 18 yaşındaki gence silahlı saldırı
Serbest piyasada döviz fiyatları - 03 Eylül 2019

Motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.İsmail Karaca idaresindeki 55 JR 086 plakalı hafif ticari araç, Çetinkaya Köprüsü'nde Osman Yücel'in kullandığı...

Genel 03.09.2019, 07:45 03.09.2019, 09:57
Motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İsmail Karaca idaresindeki 55 JR 086 plakalı hafif ticari araç, Çetinkaya Köprüsü'nde Osman Yücel'in kullandığı 55 NY 497 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yücel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#bafra #motosiklet kazası #ÖLÜMLÜ KAZA #trafik kazası
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@