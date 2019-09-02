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Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.B.K'nin kullandığı 23 LN 060 plakalı motosiklet, Cahit Dalokay Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Süslü'ye çarptı.Kazada,...
Genel 02.09.2019, 19:47 02.09.2019, 21:55
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
B.K'nin kullandığı 23 LN 060 plakalı motosiklet, Cahit Dalokay Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Süslü'ye çarptı.
Süslü, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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