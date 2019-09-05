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Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yakıtı biten motosikleti, başka bir motosikletlinin ayağıyla iterek hareket ettirmesi kameraya yansıdı.

Genel 05.09.2019, 16:01 05.09.2019, 16:20
Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yakıtı biten motosikleti, başka bir motosikletlinin ayağıyla iterek hareket ettirmesi kameraya yansıdı.

Merkez Melikgazi ilçesine Erciyes Bulvarı'nda, yakıtı bittiği öğrenilen motosikleti başka bir motosikletlinin iterek trafikte yol aldıkları anlar görüntülendi.

Motosikletliler, yolda dengelerini ara ara kaybederken bazı şoförlerin korna çalarak uyarmasına aldırmadan tehlikeli yolculuklarını sürdürdü.

#kayseri #motosiklet #tehlikeli yolculuk
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