MSB: "2 Türk ve 2 ABD helikopteri, üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdi"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi" denildi.

(İHA)