Son Dakika
Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
"Doğru zeminde politika yapmamız lazım"
Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı yakalandı
"Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu"
Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması
Afganistan'da güvenlik güçlerinin operasyonunda siviller öldü
Çankırı'da tarihi eser operasyonu
Finlandiya'da havuzda tesettür mayo yasağı kaldırıldı
Dink cinayeti davası

MSB: "2 Türk ve 2 ABD helikopteri, üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdi"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Genel 05.09.2019, 14:10 05.09.2019, 14:34
MSB: "2 Türk ve 2 ABD helikopteri, üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdi"
banner63

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#suriye #Milli Savunma Bakanlığı
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@