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MSB: "2 Türk ve 2 ABD helikopteri, üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdi"
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.
Genel 05.09.2019, 14:10 05.09.2019, 14:34
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi" denildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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