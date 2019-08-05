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MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li askeri yetkililer ile sabah saat 10.00'da başlayan görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli...

Genel 05.08.2019, 00:00 05.08.2019, 17:29
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı

GÖRÜŞME YARIN DEVAM EDECEK
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li askeri yetkililer ile sabah saat 10.00'da başlayan görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın MSB/Ankara'da devam edilecektir" denildi.

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